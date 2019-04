Kdo chodí volit? Do Evropského parlamentu v Česku ani mladí ani starší voliči

Mladí lidé v Česku mají zájem o Evropskou unii a starší ročníky jsou spíše skeptické? Mapa, který vychází z výsledků průzkumu, kdo se účastnil voleb tento stereotyp určitě nepotvrzuje. Minimálně podle zájmu o volby do Evropského parlamentu.

I když sněm evropských poslanců je jen jedním z mnoha orgánu Unie, je jedinou institucí do níž členy občané celého společenství přímo volí. V tomto ohledu se jedná o poměrně významné volby.

V Česku se však jedná o jednoznačně druhořadý fenomén. Slovy politologů jde o jedny s tzv. voleb druhého řádu. Mimochodem volbami prvního řádu jsou volby do Poslanecké sněmovny ČR a podle volební účasti i volby prezidentské.

Kdo tedy chodí volit v evropských volbách? Celounijní průměr v posledních volbách v roce 2014 byl 42, 61%. Podle statistických údajů chodí k volbám větší část populace v nejstarších členských zemích. V zemích, které přistoupily později je účast nižší.

Obzvláště to platí mezi mladými lidmi. Zatímco v Německu je celková účast 48,10 %, mezi lidmi mezi 19- 24 lety se voleb zúčastnilo jen 29 %. Rozdíl je i mezi průměrem a voliči ve věkové skupině mladých ve Velké Británii. Průměr činil 35,60 % zatímco mezi mladými voliči to bylo jen 19 %. Což vrhá trochu jiné světlo na brexitové analýzy, které tvrdí, že starší voliči v Británii nemají o Evropskou unii zájem oproti těm mladším.

Map shows the youth (18-24 years) participation rate in the 2014 European Parliament elections. Let's increase the participation rates all across Europe this time around! This election actually matters. Great map by @JakubMarian: https://t.co/I5v0fb5DGn pic.twitter.com/1vtwZ6DEyZ