Židovské hnutí vyjádřilo nedůvěru Corbynovi, přišlo 863 stížností na antisemitismus

"Všechny stížnosti na antisemitismus jsou vyšetřovány podle našich vnitřních pravidel a procedur," uvedla dnes mluvčí labouristů.

Podle deníku The Guardian dostala strana 863 stížností a ve 249 případech se jimi vůbec nezačala zabývat. Mluvčí strany označila čísla za nepřesná a dodala, že strana bere všechny stížnosti vážně.

Corbyn, který je známý jako zastánce práv Palestinců, si v minulosti vysloužil kritiku za antisemitismus. Letos jeho stranu opustilo několik poslanců právě kvůli stížnostem na antisemitismus, ale také kvůli jeho postoji k brexitu.

Motion 1 - Labour Party Antisemitism (with Amendment B - No Confidence in Jeremy Corbyn) passes almost unanimously after strong speeches from members including @margarethodge @RuthSmeeth and @LouiseEllman #JLM2019