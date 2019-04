Konec jedovatého vzduchu? Londýn zavedl drakonický poplatek za vjezd do centra

Za vjezd do centra Londýna se již od roku 2003 platí poplatek, který měl řidiče osobních automobilů přimět k tomu, aby se přesunuli do městské hromadné dopravy. Vybírá se od pondělí do pátku. Nový poplatek za vjezd do centra, který se bude vybírat i o víkendu, se dotkne majitelů starších vozů, kteří tak budou k dosavadnímu poplatku muset přidat dalších 12,5 libry (373 Kč) za den. Majitelé starších vozů v pracovní den tak zaplatí za vjezd do centra nově celkem 24 liber (716 Kč).

Nový poplatek se dotkne motorek, které nesplňují emisní normu EURO 3, benzinových aut, které nesplňují normu EURO 4 a dieselových vozů, které nesplňují normu EURO 6. Autobusy a nákladní vozy budou muset splňovat normu EURO 6 či vyšší a budou platit 100 liber (téměř 3000 Kč) za den. Podle průzkumu londýnské radnice splňuje předepsané ekologické normy 60 procent vozů, které v březnu jezdily v nově zpoplatněné oblasti.

Výjimku budou mít z placení nového poplatku až do roku 2021 lidé trvale žijící v ULEZ.

Městská akciová společnost Transport of London (TfL), která má na starosti dopravu v hlavním městě, doufá, že se v centru díky zavedení ULEZ výrazně sníží počet aut, která silně zatěžují životní prostředí. Týkat by se nový poplatek mohl podle TfL až 40.000 aut denně.

Londýnský starosta Sadiq Khan dnes zavedené opatření označil za důležitý pokrok v boji proti znečištěnému ovzduší ve městě. "Náš jedovatý vzduch je neviditelným zabijákem zodpovědným za jeden z největších zdravotních stavů nouze naší generace. Zkrátka odmítám být dalším politikem, který to ignoruje," napsal Khan na twitteru.

Today, after years of campaigning, London's Ultra Low Emission Zone comes into force. It will improve Londoner's health and save lives. Thank you @SadiqKhan for your leadership. Our worst polluted cities and towns must now follow suit 🚗 https://t.co/CCeo9lEWPf