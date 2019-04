Je mi 16 let, jsem nezletilý, tvrdil migrant. Když mu policisté odebrali otisky, nestačili se divit

Dva migranti se přihlásili důstojníkům na policejní stanici v obci Angoulême na jihozápadě Francie na začátku minulého týdne. Oba tvrdili, že mají 16 let, aby mohli využít opatření zaměřená na pomoc nezletilým žadatelům o azyl, píše lokální deník Charente Libre.

Jeden z mužů prohlašoval, že pochází z afrického Mali. Poté, co mu policie odebrala otisky prstů, se ukázalo, že zdaleka není nezletilý. Bylo mu totiž 21 let. Druhý muž, který předložil policii rodný list z Guineje,měl dokonce 47 let – tedy o 31 víc, než tvrdil policistům.

Muže odhalily pasy, které použily při vstupu do Španělska. Díky otiskům prstů byla policie schopná určit jejich pravou totožnost.

Deník také poukazuje na to, že úřady v departementu Charente zaznamenaly nárůst žádostí údajně nezletilých osob bez doprovodu. I proto tu byly zavedeny nové postupy, včetně sdílení souborů a dalších i formací s několika zahraničními zeměmi.