Nové boje v Libyi mají už desítky obětí. Je potřeba příměří a dialog, apeluje EU

Desítky mrtvých si v posledních dnech v Libyi vyžádalo nové kolo násilí. Jednotky Libyjské národní armády (LNA), která je spřízněna s odpadlickou vládou na východě země a které velí polní maršál Chalífa Haftar, se snaží obsadit hlavní město Tripolis a bojují se silami mezinárodně uznané vlády, která tam sídlí.

Situace v zemi je podle Mogheriniové stále více znepokojující. Libye je přitom pro Evropu jedním z klíčových míst při zvládání migrační krize. EU například podporuje budování tamní pobřežní stráže, která brání vyplouvání plavidel s migranty či je zachytává ještě v pobřežních vodách této severoafrické země. Nevládní organizace i agentury OSN ale kritizují situaci v libyjských uprchlických střediscích.

#Libya #FAC "I just spoke to @UN SE @GhassanSalame. I think the first message we need to pass is the full implementation of humanitarian truce. Avoid any further military action and escalation. And return to the political negotiations" @FedericaMog pic.twitter.com/oC19spP8DN