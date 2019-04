Jednání Mayové s opozicí je zatím neúspěšné. Prolomí brexitový pat Merkelová?

V úterý Mayová zamíří do Berlína za kancléřkou Angelou Merkelovou a téhož dne večer bude v Paříži jednat s prezidentem Emmanuelem Macronem.

Šéf britské diplomacie Jeremy Hunt mezitím před dnešním setkáním ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku novinářům řekl, že Mayová ve snaze najít východisko z brexitové krize "nenechává kámen na kameni". Obě strany - konzervativci a labouristé - by ale podle něj neměly dopředu stanovovat témata, o kterých nejsou ochotné uvažovat, jinak by vůbec nemělo smysl jednat.

