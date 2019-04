Interafghánská mírová dohoda? EU je připravena ji podpořit, tlačí na rozhovory s Tálibánem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie je připravena podpořit v Afghánistánu mírový proces, jehož cílem je udržet a zachovat to, čeho bylo v této asijské zemi od roku 2001 dosaženo v politické, sociální i hospodářské oblasti. Uvedli to dnes v Lucemburku ministři zahraničí států EU s tím, že přímé rozhovory mezi Afghánci samotnými, v jejichž středu by měla být afghánská vláda a zástupci hnutí Tálibán, by měly začít co nejdříve.