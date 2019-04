Pád Mayové nanečisto? Konzervativec chce testovací hlasování o nedůvěře

"Píši vám za svou osobu, abych vyjádřil své upřímné přesvědčení, že Theresa Mayová by měla nyní rezignovat na funkci premiérky," uvedl v dopise Mark Francois, místopředseda skupiny ERG sdružující zastánce tvrdého brexitu a v současné situaci i brexitu bez dohody. "Prostě už nemůžeme takto pokračovat, se slabým lídrem, rozpolceným kabinetem a stranou uvrženou do zoufalství," dodal Francois.

NEW: Mark Francois writes to Brady to request informal indicative vote of no confidence in PM on Weds 3pm b4 EUCO “I believe May has been a failure as Leader of our Party, which she now threatens to destroy. Hers is a classic example of hubris – and after hubris, comes nemesis.” pic.twitter.com/i6DCSgX3zd