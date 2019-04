Euroskeptici jsou snílci ohrožující brexit, dopálil se politik. Konzervativcům dal košem

Evropská výzkumná skupina má zhruba osm desítek členů z řad konzervativních poslanců Dolní sněmovny, kteří podporují odchod Británie z Evropské unie. Právě tito zákonodárci pod vedením Jacoba Reese-Mogga několikrát odmítli podpořit brexitovou dohodu, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová v Bruselu, neboť podle nich skrývá nebezpečí trvalého připoutání Británie k evropských strukturám.

Podle Kawczynského ale nyní "snílci" z řad ERG, která nadále trvá na tvrdém brexitu, "ve skutečnosti brexit ohrožují".

this was released yesterday... Der Abgeordnete Daniel #Kawczynski nennt seine vorherigen Kollegen aus der #European Research Gruppe #Einhorn Träumer in einem Tweet gestern abend, wo er seinen Rücktritt aus der Gruppe ankündigt. #Harterbrexi #Großbritannien #ERG #Einhörner https://t.co/EW6tsKwCqz