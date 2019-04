Den před summitem EU: Macron nechce brexit natahovat. Dál než do prosince 2019 to nepůjde

Prezident Macron chce vůči Spojenému království přitvrdit!

Den před vrcholným summitem Evropské unie (EU) v Bruselu se schází britská premiérka Theresa Mayová v Berlíně s kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macron v Paříži. Americký portál BuzzFeed s odvoláním na diplomatické zdroje napsal, že prezident Macron hodlá na zasedání představit svůj postoj, který sestává ze dvou základních pozic.

Francouzský prezident Emmanuel Macron je neoblomný zejména v termínu, za který nemůže být brexit zpožděn, to znamená ne déle než do prosinci 2019. Zároveň požaduje, aby se dalších 26 vedoucích představitelů EU usneslo, že každé tři měsíce během tohoto prodloužení bude zavedena „kontrola dodržování předpisů" ze strany Spojeného království.

