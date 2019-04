Jak prolomit brexitový pat? V Británii začalo další kolo vyjednávání

Podle McDonnella vláda v dosavadních jednáních nezměnila své odmítavé stanovisko k celní unii. "Ale uvidíme dnes odpoledne," dodal.

Agentura Reuters připomněla, že dohoda na určité formě setrvání Británie v celní unii s EU se rýsuje jako jediná možnost, jak by mohli konzervativci a labouristé uzavřít kompromisní brexitový plán.

Dnešních jednání se účastní i ministr financí Philip Hammond, mezi členy vládního týmu naopak nebude ministr Fox. Ten ostře kritizoval možnost, že by mohla Británie po brexitu v celní unii zůstat.

"Nobody voted for this mess... I blame the charlatans who peddled the falsehoods that [Brexit] would be easy. I wouldn't trust them to run my bath, let alone the country"



Baroness Boothroyd makes the case for a 'people's vote' on #Brexit



