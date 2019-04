Každý chce Mussoliniho? Do evropský voleb jde pravnuk italského diktátora

Každý by chtěl na volebním lístku Mussoliniho?

Caio Giulio Cesare Mussolini, pravnuk italského diktátora Benita Mussoliniho, bude kandidátem v evropských volbách pod značkou Fratelli d'Italia (FI, Přátelé Itálie), malou stranou extrémní pravice, informuje Il Messagero. „Každý by chtěl mít na svém volebním lístku Mussoliniho," chlubí se padesátiletý muž, bývalý důstojník ponorky, který nyní pracuje jako obchodní manažer se sídlem ve Spojených arabských emirátech.

Ecco Caio Giulio Cesare, Meloni candida il nipote di Mussolini per le elezioni europee https://t.co/XzanqUjEhX pic.twitter.com/7hggzSCa82 — La Stampa (@LaStampa) 7. dubna 2019

I když připouští, že „nikdy nedělal politiku", politiku, jak ujišťuje, „vdechoval" po celý svůj dosavadní život. Není to ovšem poprvé, podotýká Il Messagero, co v Itálii vstupuje do politiky člověk se jménem Mussolini. Caio Giulio Cesare, jinými slovy (latinsky) Caius Julius Caesar, je bratrancem Alessandry Mussoliniové, Duceho vnučky, která je od roku 2014 poslankyní Evropského parlamentu, dříve i senátorkou a náměstkyní na ministerstvu.

Caio Giulio Cesare, narozený v Argentině, si ale nemyslí, že byl vybrán pouze „pro své příjmení", ale spíše pro své „křestní jméno", ale především pro „smysl pro povinnost a mezinárodní zkušenosti". Jeho program, s nímž od zítřejšího dne hodlá objíždět Itálii, je obhajoba „národních zájmů", což bude podle něj patrné v „každé z mých akcí a mých vyjádření".

Soukromý účet mu Facebook zablokoval

Caio Giulio Cesare Mussolini si stěžuje, že mu jeho „soukromý účet" Facebook 11. dubna zakázal. „Přesto, že jsem nic nenapsal," opakuje. „Zatímco (Facebook) snáší urážky, hrozby smrti a násilné snímky... Nařídil jsem právníkovi, aby nahlásil Facebook za diskriminaci," tvrdí.

Program do voleb ale nemá pro něj jenom jedno téma, i když ten hlavní akcent je zřejmý. „Od zemědělství až po cestovní ruch jsme příliš často jako jihoevropská země, jako Itálie, penalizováni ve prospěch severní Evropy nebo finančních lobbistů," tvrdí. Italové se podle něj musí rozhodnout, jestli chtějí být více Evropané nebo více Italové. A zda potřebují více Evropy nebo Itálie. „Potřebujeme více Itálie!" říká Mussolini rezolutně. To je ostatně v souladu se stranickou linií, kterou razí i Fratelli d'Italia, dodává Il Messagero.