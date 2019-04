Rakouskem otřásl skandál. V prestižní baletní škole fyzicky a sexuálně zneužívali děti

"Velice mě to zasáhlo, když to všechno slyším. ... to nestrpíme," řekl ředitel státní opery Dominique Meyer ke zprávám o případech týrání žáků baletní školy. Jím vedená instituce spolupracuje s vyšetřovateli a prý chce, aby se vše zcela vysvětlilo. Meyer se ale zároveň zastal prozatímní ředitelky akademie Simony Nojaové. Obvinění, že se o stížnosti nestarala, odmítl, prý se za dívky zasazovala.

Část z obvinění padá na hlavu učitelky tance, která byla z baletní akademie propuštěna letos v lednu. Své svěřenkyně prý kopala, škrábala do krve a tahala za vlasy. Svého chování prý lituje a hájí se tím, že z mladých tanečnic chtěla dostat to nejlepší.

Jedna z učitelek tvrdí, že lékařská péče o mladé tanečníky po úrazech je nedostatečná, prakticky pro ně chybí psychologické a výživové poradenství. Dívky, které do baletní akademie chodily, byly doháněny k poruchám příjmu potravy, jako je bulimie a anorexie. Bývalý žák akademie svého někdejšího baletního mistra obvinil ze sexuálního obtěžování. Učitel byl pak okamžitě postaven mimo službu.

"Rodiče se domnívají, že děti jsou na akademii v nejlepších rukou, ale tak tomu není," řekla bývalá baletka Gabriele Haslingerová.

Baletní akademie při Vídeňské státní opeře působí od roku 1771. Na jejích internetových stránkách se píše, že se spolu s Paříží a Petrohradem řadí ke školám klasického baletu s nejbohatší tradicí.