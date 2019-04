Eurovolby v Británii? Zvítězili by opoziční labouristé, šanci má Farage a jeho nová strana

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V květnových volbách do Evropského parlamentu by v Británii zvítězili opoziční labouristé se ziskem 37,8 procenta, vládní Konzervativní strana by skončila druhá se 23 procenty. Třetí by byla s deseti procenty nová strana známého euroskeptika Nigela Farage nazvaná Brexit party (Strana pro brexit), která prosazuje odchod země z Evropské unie bez dohody. Vyplynulo to z průzkumu konzultační firmy Hanbury Strategy pro analytické středisko OpenEurope.