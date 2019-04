Merkelová chce dát Británii čas na brexitový kompromis

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německá vláda chce dát britským politikům přiměřený čas, aby našli kompromis v otázce brexitu. Spolkovému sněmu to dnes řekla kancléřka Angela Merkelová, podle níž by mohlo jít o vícero měsíců. Odložení brexitového termínu by tak nejspíš bylo delší než chtěla britská premiérka Theresa Mayová. Ta požádala o odklad do 30. června; zatím je termínem britského odchodu z evropského bloku stále tento pátek.