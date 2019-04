Kdy odejde Británie z EU? Nic není jasné. Za jakých podmínek bude v EU dále?

Merkelová: Musíme dát Britům přiměřený čas

„Jsem toho názoru (...), že musíme dát britským politickým stranám přiměřený čas, abychom mohli vyjednat cestu z krize, a proto je velmi pravděpodobné, že lhůta stanovená EU bude delší než tu, o níž požádala britská premiérka, " řekla dnes kancléřka Angela Merkelová před německými poslanci.

Evropská unie, složená nyní ze 27 hlav států a předsedů vlád, se dnes schází v Bruselu, kde bude „diskutovat o tom, jaké rozšíření" umožní Londýnu po třech zamítnutích dohody britským parlamentem, jež s EU vyjednala a před poslanci obhajovala britská premiérka Theresa Mayová domluvila.

„Je docela možné, že lhůta stanovená EU bude delší, než požadovala britská premiérka," uvedla kancléřka Angela Merkelová. Poukázala přitom na skutečnost, že Spojené království bude muset být schopno opustit EU „velmi brzy" před uplynutím lhůty, pokud bude Londýn znovu „hlasovat o dohodě k odchodu".

Den předtím, po setkání premiérky Mayové s Merkelovou v Berlíně, kancléřka zvažovala „možné odložení" až do začátku roku 2020, jak agentuře AFP sdělil účastník, přítomný na zasedání konzervativní strany CDU o brexitu. Merkelová dnes před poslanci znovu zdůraznila, že v případě „prodlouženého odkladu" by Londýn měl uspořádat 23. května evropské volby a poté se „konstruktivním způsobem" zapojit do rozhodovacího procesu v rámci EU.

Kancléřka zmínila, že se dnes setká s Emmanuelem Macronem na summitu EU, aby našla kompromis ohledně termínu pro odchod Spojeného království z EU. „Před Evropskou radou se dnes bude konat setkání mezi mnou a francouzským prezidentem, které by mělo umožnit sladit naše postoje, a myslím si, že dnes dospějeme k výsledku, který nebude neúspěchem kvůli nesouladu mezi Francií a Německem, " upřesnila kancléřka.

Theresa Mayová je zombie. Nemůžeme posouvat termín donekonečna

Britská premiérka Mayová se setkala s Angelou Merkelovou v Berlíně a poté s Emmanuelem Macronem v Paříži v naději, že je přesvědčí, aby udělily Spojenému království další odklad za rámec 30. června. To ale může udělit jednomyslně pouze sedmadvacet členů Evropské rady na dnešním summitu v Bruselu.

Evropští lídři, jak píše francouzský konzervativní list Le Figaro, jsou však u konce s trpělivostí. „Brexitu mám tak akorát až pocaď!," zlobil se jeden z členů německé vlády, který si přitom držel rukou nos na znamení vysoké míry podráždění. „Theresa Mayová je zombie," zahlásil vynervovaně. „Chceme se vyhnout tomu, abychom odešli bez dohody, ale nemůžeme posouvat termín donekonečna. Musíme se dostat do nové situaci!" prohlásil za mohutného proklínání „absence britských návrhů".

Hypotetická vyhlídka dohody mezi premiérkou a labouristickou stranou je zatím poslední kartou, s níž se premiérka Theresa Mayová snaží hrát. Po setkání s kancléřkou Mereklovou doprovod premiérky pouze zmínil, že „obě ženy jsou pro dohodu o brexitu".

Za jakých podmínek může EU přijmout nový odklad pro Spojené království? Pokud budou Spojené království na konci tohoto týdne stále členem EU, bude se muset účastnit evropských voleb, vyhlášených na 26. května. Spojené království by tak mohlo mít opět svých 73 poslanců do Evropském parlamentu, zatímco se dosud snažila z EU vystoupit. „To je pro evropské politiky problém," píše Le Figaro. „Jak budeme s těmito poslanci zacházet?" ptá se francouzská strana.

Prezident Emmanuel Macron,zvažuje, že požádá Theresu Mayovou o záruky, než vezme v úvahu odložení brexitu mimo po evropských volbách. Prezident republiky odmítá, aby Spojené království zároveň usilovalo o posty evropských komisařů nebo se snažilo i nadále ovlivňovat nové hlasování o rozpočtu EU. Podle zdrojů amerického portálu BuzzFeed je Macron ochoten akceptovat jako nejzazší termínu brexitu konce letošního roku, tedy nejpozději do 31. prosince 2019.