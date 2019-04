Odklad brexitu se řešil osm hodin. Bylo to složité, přiznal Babiš v Bruselu

"Kompromis se hledal složitě," připustil po osmi hodinách jednání předseda české vlády. Většina unijních států podle něj byla pro delší prodloužení, aby Británie měla na rozhodování více času. On sám ve svém vystoupení navrhoval odložit brexit až na konec března 2020. Některé země podle něj navrhovaly odklad i o několik let.

Babiš připomněl bod ze závěrů, že Británie musí na konci května zorganizovat volby do europarlamentu, jinak odejde k 1. červnu bez dohody. "To doufejme nenastane a nikdo si to myslím nepřeje," podotkl český premiér.

Začalo jednání Evropské rady. „Osobně se přikláním k názoru předsedy Evropské rady Donalda Tuska a dalších politiků, kteří tvrdí, prodlužme to až do konce března příštího roku. Tím se celá situace zklidní i pro naše lidi, kteří tam pracují i pro náš byznys," řekl Andrej Babiš.

Mayová podle něj před svými kolegy zdůraznila, že nynější jednání mezi vládou a opozicí, která by měla umožnit schválení dohody o vystoupení, jsou v dějinách britské politiky jedinečná. "Říkala, že se to ještě nikdy nestalo, že je to dobrý signál a že jednání s opozicí budou pokračovat," řekl Babiš.

V červnu na summitu podle něj představitelé sedmadvaceti zemí zrevidují stav, který bude v té chvíli kolem britského odchodu panovat. Český premiér uvedl, že na důvody, proč se tak stane, se na summitu opakovaně ptal šéfa Evropské rady Donalda Tuska, protože mu věc nebyla jasná. "Nevím, je to nějaká politika, nějaký kompromis, který se hledal těžko," poznamenal.

Od Británie se v době prodloužení očekává, že bude "odpovědně plnit své členství a nebude rozhodnutí EU blokovat", dodal Babiš. Summit podle něj řešil i otázku, zda má Británie jako odcházející země mít vlastního komisaře v příští Evropské komisi. Nakonec by tedy podle nočního rozhodnutí summitu měla odejít těsně před tím, než nová komise začne fungovat.