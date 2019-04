Opustí Británie vůbec někdy EU? Termín Halloweenu potvrzuje, že se tak nemusí stát ani do roku 2020, míní komentátor

Existují dvě otázky týkající se nového termínu brexitu k 31. říjnu, píše John Rentoul, komentátor listu The Independent. Ta první zní: „Bude do té doby hlasovat britská Poslanecká sněmovna pro dohodu?" Odpověď je pravděpodobně: ne. Druhá otázka zní: „A dovolí EU další rozšíření po Halloweenu?" Odpověď na tuto otázku je pravděpodobně: ano.

Další jednání mezi Mayovou a Crobynem budou prostě... k ničemu

V poslední době premiérce Therese Mayové chybělo 30 hlasů k tomu, aby získala většinu, kterou potřebovala. Od té doby bylo rozhodnuto, že alespoň jeden konzervativní poslanec, totiž Richard Drax, znovu nehlasoval. Partneři ze severního Irska, spojení v Demokratické unionistické straně (DUP), tím pádem musí mít alespoň 31 pracovních poslanců na podporu svého obchodu, uvažuje komentátor.

Je těžké pochopit, píše The Independent, proč by to bylo v zájmu Jeremyho Corbyna dát Mayové takovou podporu. Rozhovory mezi vládou a opozicí jistě slouží ke cti zemi, ale oba nejsou stejně nejsou schopni dohodu o brexitu odsouhlasit. „To samotné již nyní rozrušuje mnoho členů labouristické strany a jejich voličů. Dokonce i nejhorlivější Corbynovi stoupencizpochbňují jeho pomoc konzervativní premiérce," píše. Z čehož plyne, domnívá se komentátor, že „jednání budou k ničemu".

Co je možné dělat dál? Premiérka bude snažit přesvědčit své poslance, aby podpořili dohodu bez požehnání Corbyna – s čímž se nedá počítat vůbec, neboť doposud se jejich rozporné postoje ukázaly jako naprosto nepřekonatelné. A to i u labouristů. Před dvěma týdny hlasovalo pro smlouvu o „odstoupení od smlouvy" pouze pět labouristů (a dva vyškolení poslanci, Ian Austin a Frank Field). Více labouristických poslanců by mohla Mayová získat v příštích několika týdnech před volbami do Evropského parlamentu v pokušení, což je ovšem také nepravděpodobné, míní, že budou svými voliči obviněni, pokud by tyto volby ještě pokračovaly.

Stále nepanuje shoda, a nepanovala by ani po pádu Mayové

Co se tedy v příštích šesti měsících změní? Konzervativci premiérky Mayové mohou mít „vůdčí hlas", ale jejich mluvčí a poslanci se jí „stejně mohou zbavit". Pravidla výboru z roku 1922, který zastupuje poslance tyoryů, brání další snaze pokračovat pod jejím vedení od konce tohoto prosince. „Ale tato pravidla mohou být samozřejmě změněna," podotýká.

Pokud by měla Mayová být nahrazen, pravděpodobně kandidátem, který obhajuje opuštění EU bez dohody, tento nový premiér by stejně nebyl schopen získat pro tento návrh sněmovnu. A jak ukázala Yvette Cooperová, sněmovna může vydat zákony, aby ji zmařila.

Takže co pak, bude-li do října Spojené království stále stále členem EU? Jiní lídři EU, kteří udělili prodloužení, by to s největší pravděpodobností prodloužení opět odsouhlasili. Prezident Emmanuel Macron by sice mohl být „naštvaný a nafouknutý", ale včera večer byl přesvědčen, aby nakonec souhlasil s „konsenzuálním náhledem" na delší prodloužení (brexitu). Stejné argumenty se budou používat i příště, míní komentátor.

Strategická solidarita a tolerance. Politický systém nelze opustit

EU nebude obviňována z neřešeného brexitu - v neposlední řadě kvůli ekonomickým škodám, které by to přineslo Irsku, s nímž se všechny členské státy EU solidárně spojily.

Politici budou možná „nemocní z nekonečných argumentů" o brexitu, ale bude to jen „šest měsíců od poslední série krizí" a dalších problémů, které budou poutat jejich pozornost. „Nejprve uvedou příčinu evropské jednoty a řeknou si znovu, že Britové se nemohou dostat ze svého politického systému, čímž projeví strategickou toleranci," píše John Rentoul.

Ukázali jsme, stejně jako anonymní bloger Spinning Hugo, že „nemůžeme opustit politický systém"! Obě hlavní strany jsou rozděleny: konzervativci mají svůj „vlastní hlas a nehlasují pro něj". A žádná strana nebude hlasovat v dostatečném počtu pro brexit, který navrhla druhá strana," uzavírá komentátor britskou kvadraturu kruhu.

A kdy tedy k brexitu dojede? Pokud vůbec? „Předpokládám, že budeme v EU ještě v roce 2020," končí ironicky komentátor svou vyhlídku.