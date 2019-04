USA dnes obvinily Assange. Británie ho nevydá, pokud by mu hrozil trest smrti

"Taková je naše obecná politika ve všech případech, a tak se vztahuje i na Juliana Assange. Nebude vydán, pokud mu bude hrozit trest smrti," řekl Duncan televizi SkyNews. Duncan ještě se zástupci USA o případném vydání nemluvil, napsala agentura Reuters.

Londýnská policie uvedla, že Assange zatkla na základě žádosti o vydání do Spojených států a porušení podmínek kauce v Británii. Zakladatel WikiLeaks se na ekvádorskou ambasádu uchýlil v momentě, kdy mu hrozilo vydání do Švédska kvůli podezření ze znásilnění. V tu dobu byl propuštěn na kauci.

"Toto ukazuje, že ve Spojeném království si jsou všichni před zákonem rovni," řekla dnes v Dolní sněmovně o zatčení premiérka Mayová.

Švédská prokuratura v roce 2017 sice případ odložila, ale stále mu hrozil postih za to, že se vyhýbal soudu. Zároveň čelí hrozbě vydání do Spojených států, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění diplomatických dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu.

Ministerstvo spravedlnosti USA dnes Assange obvinilo ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládního počítače, za což mu hrozí až pět let vězení.

Americká prokuratura tvrdí, že v roce 2010 americký specialista vojenské tajné služby Bradley Manning poskytl Assangeovi část hesla pro přístup k počítačům ministerstva obrany. Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že Assange byl zatčen na základě dohody o vydávání. Někteří komentátoři poznamenávají, že Assange byl tedy obviněn z toho, že Manningovi pomohl získat tajné dokumenty, a nikoli za jejich zveřejnění.

The DOJ says part of what Assange did to justify his prosecution - beyond allegedly helping Manning get the documents - is he encouraged Manning to get more docs for him to publish. Journalists do this with sources constantly: it's the criminalization of journalism pic.twitter.com/GXNjWlkFZw