Mayová doufá v dohodu s labouristy, brexit chce co nejrychlejší

Je povinností obou hlavních stran ve sněmovně, aby spolupracovaly a aby "uskutečnily to, co si britský národ odhlasoval", citovala britskou premiérku zpravodajská společnost BBC.

Konzervativní vláda chce podle ministerské předsedkyně pokračovat v rozhovorech s labouristy a chce najít řešení, které bude přijatelné pro většinu poslanců. Pokud se to nepodaří, plánuje Mayová předložit Dolní sněmovně několik variant a postupovat podle toho, jak se její členové vyjádří.

Představitelé britské vlády se zástupci hlavní opoziční strany začali o brexitovém kompromisu jednat minulou středu. Rozhovory zatím průlom v současném parlamentním patu nepřinesly a není jasné, zda je Mayová skutečně ochotna opozici ustoupit. Lídr labouristů Jeremy Corbyn jí dnes vzkázal, že pokud to vláda s hledáním kompromisu myslí vážně, její "červené linie se musí posunout".

"Premiérka se přísně držela plánu s chybami a nyní nám vypršel čas," řekl Corbyn, který nicméně přivítal aktuální jednání. Vláda podle něj naznačuje, že "by mohla být ochotna ustoupit v zásadních otázkách, které neumožňovaly podporu premiérčiny dohody" ze strany labouristů. Mluvčí Mayové později novinářům sdělil, že rozhovory mezi vládou a hlavní opoziční stranou pokračují i dnes odpoledne.

“Brexit chaos” makes it sound as though the mess in Westminster is the fault of 17.4 million Leave voters. It’s not. It’s the fault of those politicians who, after promising to respect the result, spent three years blocking it.