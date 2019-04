Emeritní papež Benedikt promluvil o zneužívání, lidé se bouří

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, v úvodu ke svému článku napsal, že jeho otištění schválil jak František, tak vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin. Podle odborníků oslovených agenturou AP je ale přesto Benediktův text "katastrofálně nezodpovědný", protože prý svými závěry přímo odporuje tomu, jak se ke skandálu kolem zneužívání staví papež František. Jeho esej podle komentátorů navíc prohloubí rozpory uvnitř katolické církve, která je ohledně řešení současné krize hluboce rozdělená.

Benedikt ve svém článku tvrdí, že případy sexuálního obtěžování duchovními mají souvislost se sexuální revolucí v 60. letech, kdy se v jeho rodném Bavorsku začal sex otevřeně zobrazovat mimo jiné ve filmech. Kromě toho zdůraznil i krizi morálky a chyby v církevním právu, které provinilé kněze příliš chránilo.

Například teolog Massimo Faggioli z americké univerzity Villanova tvrdí, že Benediktova argumentace je velice chatrná a že spojovat skandály zneužívání se společenskými změnami v 60. let neobstojí. Mnoho případů se totiž odehrálo mnohem dříve. "Když se emeritní papež rozhodne mlčet, tak to je jedna věc a dá se obhájit. Pokud se ale rozhodne mluvit a řekne jen velice malou část a velmi osobní verzi celého příběhu, pak se to obhajuje těžko," napsal Faggioli na twitteru.

"Je to katastrofálně nezodpovědné, protože se staví přímo proti tomu, jak se snaží po letošním summitu celou věc vyřešit (papež) František," domnívá se církevní historik Christopher Bellitto. Podle něj Benedikt, kterému bude příští týden 92 let, ve svém textu vynechává mnoho podstatných věcí, o nichž současný papež opakovaně mluví. Například fakt, že František o sexuálním zneužívání hovoří jako o jednom ze způsobů zneužívání moci hodnostáři vůči laikům a že přiznává, že se tyto případy odehrávaly i v první půli minulého století, a to i mimo západní země.