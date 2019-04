Úchylové mají utrum. Focení partií pod sukní je v Anglii a Walesu nově trestným činem

Vznik zákona považuje za svou osobní výhru Britka Gina Martinová, která v minulých letech stála v čele kampaně proti praktice, kterou sama v roce 2017 na hudebním festivalu zažila. Cizí muž k ní tehdy přistoupil, strčil jí pod sukni svůj mobil a vyfotil si její spodní prádlo. Když jeho chování ohlásila, dozvěděla se, že se nejedná o žádný konkrétní trestný čin.

Příspěvek na facebooku, který o svém zážitku Martinová napsala, odstartoval kampaň za přijetí zákona zakazujícího takzvaný upskirting.

#Upskirting is now a crime! It's been just over a year since I tabled my bill to bring about this change...one step towards enshrining women's autonomy over their own bodies in to law. Positive change in politics. https://t.co/PPw6eOxpxe