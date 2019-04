Nárůst krajní pravice ve Španělsku: Jsou socialisté ohroženi? Zatím ve výzkumech vítězí, píše španělský list

Socialistická strana (PSOE) podle všeho vyhraje nadcházející všeobecné volby ve Španělsku: měla by získat mezi 123 a 138 ze 350 křesel v Kongresu zástupců, následována konzervativní Lidovou stranou (66-76) a hnutím Občané (Ciudadanos, 42-51), Unidas Podemos a En Comú Podem (bývalá koalice sjednocené levice a katalánské Podemos). Krajně-pravicová skupina Vox(29-37) narostla rovněž velmi prudce. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění španělského veřejného Centra pro sociologický výzkum (CIS).

Labyrint koalic: nikdo neví, kdo získá většinu

Po necelých sedmi letech vlády byli konzervativci z Lidové strany (PP), kteří byli zasaženi obrovským korupčním skandálem, svrženi dne 1. června loňského roku na základě návrhu na vyslovení nedůvěry, který předložil socialista Pedro Sánchez. Socialistická strana, která měla tehdy jen 84 poslanců z 350, byla nakonec nucena rozpustit Poslaneckou sněmovnu v nepřítomnosti, aby mohla získat souhlas s rozpočtem na rok 2019. Dne 28. dubna budou španělští voliči opět volit.

Aby socialisté dosáhli stabilní vlády, měl by socialistický vůdce Sánchez získat přinejmenším podporu radikálního levice Podemos a malých, ale klíčových formací, jakými jsou baskičtí nacionalisté z Baskické nacionalistické strany (PNV) nebo katalánští separatisté. V úvahu připadá také levicová valencijská koalice Compromis. Jediná zaručená absolutní většina by vyplynula z dohody mezi PSOE a Ciudadanosem - ale druhá strana již jakýkoliv druh jednání se socialisty kategoricky vyloučila.

Předčasné volby 28. dubna vyvolal španělský premiérem Pedro Sánchezem poté, co jeho plán rozpočtu na rok 2019 nenašel podporu v Kongresu. Sánchez je nyní v „delikátní pozici", píše El País, a to od června 2018, díky úspěšnému návrhu na vyjádření nedůvěry, kterou podal proti tehdejšímu premiérovi Marianovi Rajoyovi, podezřelému z korupce, které stranu trápily celé roky. PSOE má v současné době jen 85 křesel z celkového počtu 350 křesel, kde je pro většinu zapotřebí 176 hlasů.

Nárůst Voxu vyvolává obavy: stojí před branami moci?

Nejnovější průzkum CIS ale také zaznamenal velký počet nerozhodnutých voličů. Celkem 41,6 procent dotázaných uvedlo, že si nadcházejících voleb „zcela nevšimli". To posiluje pozici pravice v možném spojení s pravicí extrémní.

