Farage zahájil kampaň své nové strany: Musíte pocítit hněv příznivců brexitu

"Tato strana tu není jen proto, aby bojovala v evropských volbách... tato strana tu není jen proto, aby vyjádřila náš hněv - 23. květen je prvním krokem Strany pro brexit. Změníme politiku nadobro," uvedl dnes Farage na zahájení předvolební kampaně ve středoanglickém městě Coventry.

Britský parlament podle Farage zcela ztratil kontakt se zemí a britským lidem. Jeho strana chce ale způsobit "demokratickou revoluci", která naruší politický systém dvou stran.

We deserve so much better than the politicians we currently have.



Britain needs The Brexit Party, and The Brexit Party needs you. pic.twitter.com/odNjerJ022