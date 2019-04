Ostuda na tři zimy. Čaputová promluvila pro BBC a Slováci s tím mají problém

V tomto týdnu odvysílala britská televize BBC rozhovor s nově zvolenou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Šlo o prestižní záležitost, natáčelo se v jedné z bratislavských kaváren. Čaputová v něm tématicky navazovala na svou předvolební kampaň a snažila se představit svou agendu lidem po celém světě.

Uvedla například, že populismus pro ní není cesta, sama prosazuje odlišnou filozofii. „Konstruktivní tón a víc pozitivních emocí, nikoliv spolupráce se strachem a hrozbami, je o dost efektivnější a dává víc naděje,“ nechala se slyšet. Za hlavní téma uplynulých voleb označila spravedlnost, férovost a rovnost.

„Pokud mám pocit, že je určitá menšina obětí nenávisti, mojí povinností je o ní mluvit a bránit jí,“ řekla na rovinu. Ke kontroverznějším tématům patřila i otázka práv homosexuálů. „Pokud jde o citlivé, kulturní a etické otázky, jako jsou práva lidí homosexuální orientace, vidím to tak, že každá změna musí přijít jako výsledek celospolečenského konsensu,“ představila svůj názor.

