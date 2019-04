Jean-Marie Le Pen: Podporuji kandidátku své dcery. Kandidátka Macrona je „husička"

Jean-Marie Le Pen: Pokud je to nutné, jsem pro frexit!

„Podporuji kandidátku mé dcery, která je vedena Jordanem Bardellou, velmi mladým mužem, ale talentovaným, zdá se," řekl bývalý prezident Národní fronty (nyní Národní shromáždění), který straně předsedal téměř 40 let. Strana před svým odchodem „předal" v roce 2011 své dceři Marine Le Penové,. „Můžeme nesouhlasit v řadě bodů a být v souladu s obecné linii," dodal na otázku agentury AFP.

J’ai regardé le débat des 12 têtes de liste #Européennes. Il aurait pu être cacophonique mais ne l’a pas été, et les candidats ont pu exposer leurs vues. Le débat sur l’immigration, bien qu’imprévu, a été le plus important. Le RN Bardella a été le meilleur, et l’oiselle la pire.