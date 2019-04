Assange upozornil na zvěrstva. Mayová musí zablokovat jeho vydání, žádají labouristé

Stínová labouristická ministryně vnitra Diane Abbottová premiérce vzkázala, že by měla u Assange postupovat podobně jako v případě hackera Garyho McKinnona v roce 2012. Mayová tehdy jako ministryně vnitra zablokovala jeho vydání do USA na základě obavy o jeho práva. Lékaři tehdy konstatovali, že muž obviněný z odcizení důvěrných informací by mohl spáchat sebevraždu, pokud bude souzen v USA.

Shame on you @HackneyAbbott your pal #Assange holed up in an Embassy to avoid extradition to Sweden to face allegations of rape & sexual assault. He’s no hero & the failure of @jeremycorbyn & #DianeAbbott to stand by the women who have made those allegations is disgraceful. https://t.co/MvDaTtcluE