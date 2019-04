Centra pro uprchlíky nesmí být u škol, nařídilo italské město. Je z toho pozdvižení

Územní plán, který radnice přijala, stanovuje, že "přijímací centra pro migranty se nesmí nacházet blíže než 150 metrů od škol". V městečku o 15.000 obyvatelích nyní žije kolem dvou desítek žadatelů o azyl.

"V jednom (přijímacím centru) se prodávaly drogy," řekl starosta Marco Ghezzi v rozhlasové stanici Radio Capital. "Proto jsme se tak rozhodli. Bylo to preventivní opatření na ochranu škol. Hrozí totiž, že v přijímacích centrech se budou také prodávat drogy, a tak bylo rozumné umístit je na nejlepší místo z hlediska komunity i integrace," dodal.

"Nejde o žádnou diskriminaci, žádný stav nouze kvůli drogám; je to zkrátka věc zdravého rozumu," myslí si Ghezzi.

"(Je to) apartheid, ohavnost, která musí skončit," komentoval rozhodnutí senátor za levicovou Demokratickou stranu Andrea Marcucci.

I sindaci della #Lega non sono sceriffi. Le zone rosse vietate ai migranti a #Calolziocorte sono un abominio. Il prefetto intervenga subito per impedire qualsiasi apartheid, i @SenatoriPD depositano interrogazione urgente. https://t.co/egmavevJF5 — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) 11. dubna 2019

Jeho kolega Eugenio Comincini tah radnice považuje za "hanebné vytváření ghett" a žádá vicepremiéra Mattea Salviniho, aby situaci z pozice šéfa Ligy vysvětlil.

Deník The Guardian připomíná, že to není poprvé, co některý ze starostů z řad Ligy přistoupil k opatření zaměřenému proti žadatelům o azyl.

V roce 2017 radnice města Palazzago na severu země schválila nařízení, že ti, co ubytují migranty, o tom musí uvědomit úřady. Pokud tak neučinili, hrozila jim pokuta 15.000 eur (přes 384.000 korun).

V roce 2015 starosta jiného městečka u lombardské Pavie zakázal žadatelům o azyl trénovat na místním fotbalovém hřišti.