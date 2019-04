Hammond: Parlament asi bude opět hlasovat o brexitovém referendu

"Je to návrh, který by mohl být, a podle všech indicií velmi pravděpodobně bude, v jisté chvíli předložen parlamentu," řekl podle agentury Reuters Hammond o referendu, které by mělo potvrdit, či naopak zvrátit záměr Británie odejít z evropského bloku. O odchodu rozhodli voliči v hlasování před téměř třemi lety a Mayová trvá na tom, že hodlá respektovat jejich vůli.

Část labouristů však stejně jako zástupci menších stran podporuje vypsání referenda nového. O této možnosti už Dolní sněmovna hlasovala v březnu, potřebnou většinu hlasů ale nezískala.

Současná jednání podle Hammonda mohou přinést kompromis přijatelný pro obě strany, který by poté schvalovali poslanci. Pokud by toto řešení brexitového patu zahrnovalo i vypsání referenda, bylo by podle ministra velmi složité stihnout jeho uspořádání před novým termínem odchodu z unie. Ten ve čtvrtek nad ránem stanovili lídři 27 zemí EU po dohodě s Mayovou na 31. říjen.

"Jednání pokračují konstruktivně, takže věříme a jsme optimisté," řekl dnes podle Reuters mluvčí labouristů pro finanční záležitosti John McDonnell. Do konce příštího týdne by mohlo být jasnější, k jakému pokroku skutečně došlo, dodal. Labouristé před začátkem jednání hovořili především o snaze prosadit uzavření celní unie mezi Británií a sedmadvacítkou. Této možnosti se však Mayová a část konzervativců bránila. Podobně nejednotný byl i pohled na referendum.

Britská média se shodují, že případné vypsání plebiscitu vyžaduje s ohledem na zákonem dané lhůty nejméně pět měsíců. Pokud by tedy jednání konzervativců s labouristy neskončila úspěchem v nejbližších týdnech, je tato varianta bez dalšího odkladu brexitu prakticky vyloučena.