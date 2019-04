Maďarský politik vybízí budoucí slovenskou prezidentku Čaputovou k podpoře Maďarů

Németh hovořil na akci uspořádané k začátku deportací v dubnu 1947. MTI poznamenala, že více než milion Němců a více než 100.000 Maďarů byli nuceně odsunuti z Československa a přišli o občanství a majetek na základě kolektivní viny.

Németh poznamenal, že nyní, když byl koncept kolektivní viny odstraněn ze zákonů Srbska (ucházejícího se o členství v Evropské unii), mohlo by se tak stát i na Slovensku. A v této citlivé otázce v maďarsko-slovenských vztazích by podle něj mohla sehrát důležitou roli Čaputová. Připomněl v této souvislosti její slova, že její politické krédo se opírá o zásadu a hodnotu svobody, která by měla být zaručena všem společenstvím, včetně slovenských Maďarů.

Čaputová vyhrála prezidentské volby minulý měsíc. Nejvyšší funkce se ujme v půli června.

Maďarský parlament v roce 2012 vyhlásil 12. duben za den památky odsunutých z "Horních Uher", jak se říkalo Slovensku v rámci Uherska do roku 1918.

Budapešť dlouhodobě zpochybňuje výnosy prezidenta Edvarda Beneše, které československé Maďary a Němce zbavily občanství a majetku a předznamenaly jejich vysídlení na základě dohod vítězných mocností. Odsun části Maďarů ze Slovenska v letech 1947-1948 se odehrál na základě dvojstranné dohody mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva z února 1946.

Slovenská i česká politická reprezentace zrušení Benešových dekretů dlouhodobě odmítá.

Podle historiků byli krátce po ukončení bojů na frontách druhé světové války urychleně vystěhováni Maďaři, kteří se tam přistěhovali po přičlenění jihoslovenských regionů k Maďarsku na podzim 1938. "K živelnému vyhánění Maďarů jako aktu národní pomsty a počátku jejich hromadného odsunu došlo s vědomím vlády a politických činitelů" tehdejší ČSR, konstatoval český historik Karel Kaplan ve své knize Pravda o Československu 1945-1948.

Návrh tehdejší československé vlády přistoupit k organizovanému vystěhování zhruba půl milionu Maďarů ze Slovenska narazil na nesouhlas západních mocností. ČSR se ale podařilo prosadit vzájemnou výměnu několika desítek tisíc maďarských a slovenských rodin. Kromě toho mnoho Maďarů z jihu Slovenska muselo nastoupit na nucené práce do českého pohraničí.