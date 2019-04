Aktivistky hnutí Femen se vrhly na německého ministra

Spahn v pátek večer vystoupil s projevem v Dithmarschenu na severu Německa, když k pódiu přiběhly dvě mladé ženy vysvlečené do půl těla. Na kůži měly nápisy "Moje břicho patří mně" a "Moje tělo, moje volba".

"Na mě si se svlékáním nepřijdete," vzkázal jim Spahn. Tento politik z Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové se nijak netají svou homosexualitou, předloni v prosinci se oženil se svým dosavadním partnerem.

Aktivistky Femen se vrhly na ministra (1:07) | zdroj: YouTube

Když ochranka aktivistky vyváděla ze sálu, rozházely kolem sebe kousky papíru. Podle Femenu byly na lístcích napsány příklady, jak by šlo lépe využít pět milionů eur (128 milionů korun), na které Spahnovo ministerstvo studie vyjde. Kritici poukazují na to, že takové výzkumy už existují a že peníze by šly využít lepším způsobem.

Kromě Spahna zkušenost s polonahými členkami hnutí Femen má také například ruský prezident Vladimir Putin, český prezident Miloš Zeman nebo bývalý italský premiér Silvio Berlusconi.