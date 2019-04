Kuciakův vrah promluvil. Vyzradil policii, kde je vražedná zbraň?

Dva dny v kuse prohledávali slovenští policisté spolu s potápěči řeku Váh nedaleko mostu ve městě Kolárovo. Pravděpodobně je sem měl přivést jeden z obviněných v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, ke které se v tomto týdnu přiznal Miroslav Marček.

Dosud se přitom předpokládalo, že vraždil jeho bratranec Tomáš Szabó. Bývalý voják Marček, který v případu figuroval jako vrahův řidič, ve čtvrtek prozradil, že úlohy obou mužů byly opačné. Už toho samého dne pak policisté vzali Marčeka do obce Veľká Mača, kde jim měl ukázat cestu, kterou šel ke Kuciakovu domu.

Ve čtvrtek však začala i rozsáhlá pátrací akce na řece Váh v Kolárovu, kde Marček často pobýval. Na místě byl i potápěč, a tak se nabízí jednoduché vysvětlení – policisté tu hledali vražednou zbraň.

„Jestli ukáže místo a zbraň se najde, bude to velmi silný důkaz, že jeho výpověď je pravdivá, protože o tom, kde se s největší pravděpodobností zbraň nachází, by mohl vědět jen smotný střelec,“ řekl deníku Nový Čas bývalý policejní vyšetřovatel Jaroslav Ivor.

Policisté původně považovali na základě výpovědi zprostředkovatele Zoltána Andruskóa, který s nimi začal spolupracovat jako první, za střelce Tomáše Szabóa. Podle Denníku N měl tuto verzi potvrdit i jimi oslovený odborník. Proto je potřeba Marčekovu nejnovější výpověď opravdu důkladně prověřit.

„Je to zlom, protože policie teď ví, kdo to udělal. Teď je důležité, aby mu to také dokázali. Je možné, že policie bude muset zopakovat některé úkony,“ uvedl pro Nový Čas bezpečnostní analytik Andor Šándor. Výpovědi Andruskóa a Marčeka se však zcela vylučovat nemusí.

„Jestli mu to oba pachatelé, kteří byli na místě vraždy, řekli jinak nebo nepřesně, tak nemusel vědět, kdo střílel. Andruskó není přímý svědek,“ vysvětluje pro Nový Čas advokát Róbert Bános.

Kolárovo? Město nevalné pověsti, přiznávají místní

Vyšetřováním vraždy tak nově žije celé Kolárovo, desetitisícové město v Nitrianském kraji na jihu Slovenska. Místní se přítomných novinářů pravidelně vyptávají, zdali už policisté v řece něco našli. Obraz města v očích veřejnosti je však mrzí.

„Už dlouho nás vnímají jako mafiánské město a teď ještě tohle,“ svěřil se kolemjdoucí důchodce Igor, který se osobně střetl i s údajným vrahem Marčekem. „Každý každého tu pozná, jeho rodiče se hodně stydí,“ dodal.

„Co vám máme říct, my nic nevíme,“ uvedla pro Nový Čas Marčekova matka Eva, zatímco ji manžel popoháněl, aby šla domů. Sdílnější nebyla ani partnerka obviněného Martina, která uvedla, že ještě není ve stavu, aby o celé věci hovořila. Navíc měla právě namířeno do práce.

Marček se k vraždě mohl přiznat také s cílem snížit si trest. Za vraždu hrozí na Slovensku až doživotí, ovšem přiznání je bráno jako polehčující okolnost. Podle spekulací deníku Nový Čas na něj také mohli policisté vyvinout tlak tím, že z vraždy falešně obvinili jeho bratrance Tomáše Szabóa, ačkoliv tušili, že spoušť zmáčkl Marček. Vše ukáže až další vyšetřování.