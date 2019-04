Labouristé žádají Corbyna, aby podpořil referendum o brexitu

"Pokud labouristé (ve volebním programu před volbami do Evropského parlamentu) nedají najevo svoji podporu pro referendum o dohodě o brexitu, pak ztratí hlasy ve prospěch stran, které se vyjadřují jasně," varoval Corbyna Richard Corbett, který stojí v čele skupiny dvaceti labouristiských poslanců v Evropském parlamentu. Připomněl, že proevropsky naladění voliči by místo labouristů mohli hlasovat například pro stranu Change UK - The Independent Group (Změna pro Spojené království - Nezávislá skupina), liberální demokraty, zelené nebo Skotskou národní stranu (SNP).

Labouristé doposud prohlašovali, že možnost druhého referenda při vyjednávání s konzervativní vládou Theresy Mayové o brexitu je ve hře. Podle The Guardian ale vedení strany není zajedno v tom, zda se tento požadavek má objevit v jejím volebním programu. Volby do Evropského parlamentu se budou konat koncem května.

Konzervativci budou v nadcházejícím týdnu s labouristy nadále vyjednávat ve snaze dosáhnout kompromisní dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Labouristé před začátkem jednání hovořili především o záměru prosadit uzavření celní unie mezi Británií a sedmadvacítkou. Tomu se však Mayová a část konzervativců bránila. Podobně nejednotný byl i pohled na referendum.

Britové se v referendu v červnu 2016 těsnou většinou vyslovili pro odchod z Evropské unie. Původně mělo Spojené království EU opustit již 29. března, později byl termín odložen na 12. dubna. Nyní je datum brexitu stanoveno na 31. října.