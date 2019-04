Autorská práva na internetu se zcela mění, státy EU potvrdily směrnici

"Jde o milník při rozvoji odolného a dobře fungujícího digitálního jednotného trhu," komentoval v tiskové zprávě závěr dlouhých vyjednávání rumunský ministr kultury Valer Daniel Breaz. Ve vlastní tiskové zprávě krok uvítala Evropská komise.

Její předseda Jean-Claude Juncker uvedl, že Evropa nyní bude mít jasná pravidla, která tvůrcům zajistí spravedlivou odměnu a uživatelům silná práva a která také přinese odpovědnost internetových platforem.

