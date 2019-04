Tisíce vojáků USA v Polsku? Trump zřejmě ohlásí vznik základny Fort Trump

Trump byl ve Varšavě nadšeně přivítán před dvěma lety, v červenci 2017, kdy ocenil Polsko jako amerického spojence. Letos v září by americký prezident mohl přijít s prohlášením klíčovým pro bezpečnost Polska, poznamenal list. Varšava usiluje o zřízení stálé americké základny v zemi, kde se zatím vojenské jednotky z USA a dalších států Severoatlantické aliance střídají při posilování východního křídla NATO.

Jednání mezi Varšavou a Washingtonem podle deníku nabírají tempo a Američané dali polským partnerům najevo, že Trump zvažuje pozvání svého polského protějšku do Bílého domu již v polovině června, aby vyřešili poslední spory ohledně výstavby amerických základen v Polsku. Andrzej Duda má v té době být v USA, ale až dosud se počítalo s tím, že jeho cesta bude mít ekonomický charakter a uskuteční se na západním pobřeží.

Pokud ale oba prezidenti dospějí k předběžné dohodě, nic nebude bránit tomu, aby Trump v den 80. výročí vypuknutí druhé světové války ohlásil novou vojenskou iniciativu, napsala Rzeczpospolita s odvoláním na tři nezávislé a nejmenované polské a americké zdroje.

Varšava je zatím opatrná. "Mohu potvrdit pozvání pro prezidenta Trumpa na 1. září. A prezident Duda poletí v červnu do USA. Ale Trumpův program ohlašuje Bílý dům a dělá to jen s malým předstihem," řekl deníku šéf polské prezidentské kanceláře Krzysztof Szczerski.

Podle diplomatů bude přeměna případného Dudova a Trumpova prohlášení v právně závaznou dohodu během necelých tří prázdninových měsíců vyžadovat naprostou mobilizaci kapacit, a to tím spíše, že "půjde o kvalitativní změnu role amerických sil v naší zemi". Americká přítomnost v Polsku by mohla posílit z brigády (zhruba 2000-5000 vojáků) na divizi (zhruba 10.000-15.000 vojáků).

Bílý dům by podle listu dohodu nejraději uzavřel s nynější polskou vládou, tedy ještě před parlamentními volbami očekávanými v Polsku na přelomu října a listopadu. Návštěva Varšavy by zároveň mohla Trumpovi zabezpečit hlasy voličů polského původu při jeho snaze o znovuzvolení. A Trumpova přítomnost na akcích 1. září by zajistila i účast většiny pozvaných vůdců zemí Evropské unie, NATO a východního partnerství.

"Byl by to silný výraz solidarity západního světa s Polskem, a to tím spíše, že nebyl pozván (ruský prezident) Vladimir Putin," napsal deník a dodal, že ve Varšavě by Trump také mohl ohlásit zrušení amerických víz pro Poláky.

Polsko snaží přesvědčit Spojené státy, aby zvýšily svou vojenskou přítomnost v zemi. Počet amerických vojáků v Polsku je omezen na 4500, ale kolísá podle toho, jak se jednotlivé jednotky při pobytu v Polsku střídají. Polsko se snaží o setrvání jednotek NATO na svém území v obavě z Ruska, zejména od ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym na jaře 2014. Polský prezident Duda již dříve řekl svému americkému protějšku, že Varšava je ochotna poskytnout více než dvě miliardy dolarů (asi 46 miliard Kč), aby pomohla ke zřízení stálé americké základny v Polsku.