Vzpoura proti vyhynutí: Aktivisté zablokovali londýnský most, protesty i jinde

Podle deníku The Guardian se dopoledne na různých místech Londýna sešly tisíce lidí. Tábory si aktivisté zřídili na křižovatkách Oxford Circus a Picadilly Circus, manifestace se konají u budov britského parlamentu i u mramorového oblouku u severovýchodního rohu Hyde Parku. Situace podle listu připomíná několik let starý protest Occupy London proti ekonomickým nerovnostem.

Hare Krishna serving up food on Waterloo Bridge as part of @ExtinctionR pic.twitter.com/bLNYaNy33m — London SE1 Community Website (@se1) 15. dubna 2019

Snímky na webu deníku Evening Standard ukazují, že demonstrantům se dnes podařilo zcela zastavit automobilovou dopravu přes Waterloo Bridge v centru Londýna. Na most donesli stromy ve velkých květináčích i solární panely a vybudovali zde malé podium a rampu pro skateboarding.

Organizátoři shromáždění doufají, že se jim na všech pěti místech podaří vydržet nepřetržitě alespoň několik dní. Manifestace jsou součástí mezinárodní kampaně Extinction Rebellion, přičemž protesty jsou v plánu na 80 místech ve 33 zemích.

Skupina požaduje po britské vládě, aby do roku 2025 zajistila nulové uhlíkové emise. Také volá po zřízení občanského shromáždění, které by vytvořilo krizový akční plán, podobně jako tomu bylo za druhé světové války. Aktivisté již své požadavky v dopise tlumočili britské premiérce Therese Mayové a zároveň ji vyzvali k osobnímu setkání. Také varovali, že při nečinnosti vlády by v dalších týdnech své protesty stupňovali.

"Nechceme lidem znepříjemňovat život, ale vzhledem k selhání našich vlád v posledních 30 letech nemáme na výběr. Vlády upřednostňují krátkodobé zájmy ekonomických elit, takže abychom získali jejich pozornost, musíme narušit ekonomiku," citoval The Guardian mluvčího Extinction Rebellion.

Silniční blokády tato skupina neorganizuje v Londýně poprvé. V listopadu v hlavním městě uspořádala manifestace na pěti mostech. Několik desítek účastníků následně skončilo ve vazbě. Před dvěma týdny se pak asi desítka aktivistů hlásících se ke stejné organizaci na protest svlékla na tribuně pro veřejnost v Dolní sněmovně britského parlamentu.

Účastníky dnešních akcí organizátoři varovali, že se zapojují do občanské neposlušnosti a hrozí jim proto zadržení. Londýnská policie se zatím ke své strategii v médiích podrobněji nevyjádřila, pouze uvedla, že bude postupovat přiměřeně.