Počet cizinců v Německu opět vzrostl, v zemi jich je téměř 11 milionů

Ve srovnání let 2017 a 2018 vzrostl počet cizinců v Německu o 2,7 procenta. Nově přišlo z ciziny podle statistického úřadu 1,3 milionu lidí, zhruba jeden milion jich ovšem zemi opustil. Čistý meziroční přírůstek tak činí 292.000 cizinců. V Německu ke konci loňského roku žilo bezmála 83 milionů lidí.

Procentní nárůst je ve srovnání loňského a předloňského roku výrazně nižší než ve srovnání let 2016 a 2017, kdy činil 5,7 procenta. Podle statistiků to souvisí s dozvuky migrační krize z roku 2015. Do cizineckého registru se mezi lety 2016 a 2017 dodatečně zapisovali další příchozí.

Výrazně se zvýšil počet lidí, kteří do Německa přicházejí za prací. Nejčastěji pocházeli z Indie (12 procent), Číny (devět procent), Bosny a Hercegoviny (osm procent) a USA (sedm procent). Většinou se jednalo o muže kolem 35 let a řada z nich byla vysoce kvalifikovaná. Lidé ze zemí bývalé Jugoslávie a z Albánie tvořili čtvrtinu všech lidí, kteří za prací do Německa přišli.

Jaký podíl mezi cizinci tvoří uprchlíci, zatím statistici neví. Přesná čísla později zveřejní Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky, který má na starosti přijímání žádostí o azyl. Většina žadatelů ale i v loňském roce tvořili lidé ze Sýrie, Iráku a Nigérie.