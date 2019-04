ONLINE: Katedrála Notre-Dame zachráněna! Oheň ztrácí na síle

Podle serveru bfmtv.com, který cituje zdroj z hasičských složek, zachvátily plameny okolo 18:50 vrchní část chrámu. Plameny se rychle šíří, píše deník Libération na svém webu. Francouzský ministr vnitra podle stanice France 24 uvedl, že hasiči mají obavy, že zachránit chrám Notre-Dame je nemožné.

A combination photo shows the steeple of the Notre-Dame Cathedral in Paris in June 2018 (L) and as it collapses during a fire April 15, 2019 (R) #NotreDame #Paris pic.twitter.com/nk9MpUYJEX

Nejprve se zřítila zadní věž, poté hasiči uvedli, že se propadla i střecha katedrály, uvedla televize Sky News. Okolí památky i její interiér byly evakuovány. Oheň podle francouzských médií postupuje a hasiči se snaží z chrámu zachránit umělecká díla.

Na místě je podle tisku kolem 400 hasičů, kteří zahájili rozsáhlou operaci a uzavřeli okolí. „Příštích 90 minut bude klíčových pro záchranu toho, co zbylo z katedrály Notre Dame,“ uvedl Jean-Claude Gallet, velitel hasičského sboru hasičů. Hrozí totiž, že velká zvon spadne. A pokud spadne, zhroutí se celá věž. Gallet dodal, že hasiči evakuují nejvzácnější kresbu zevnitř chrámu.

it’s horrific. a piece of history being burnt away like that. i pray that anyone nearby or in the building at the time is safe, and that authorities can try to diminish the flames. please stay safe Paris 💞💖 #NotreDame pic.twitter.com/wjt3use1SD