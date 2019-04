Požár Notre-Dame šokoval svět. Lídři Francouze utěšují, ozval se i Babiš

"Notre-Dame v Paříži je Notre-Dame celé Evropy," napsal na twitteru Tusk. "Dnes jsme všichni s Paříží," dodal. "Pařížský Notre-Dame patří celému lidstvu. Jaký smutný pohled!" napsal na twitteru předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Německá kancléřka označila katedrálu, známou také jako Chrám Matky Boží, za "symbol Francie a naší evropské kultury". "Hořící Notre-Dame zasáhl i naše srdce," uvedl německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Americký prezident Trump vyjádřil zděšení nad požárem, který zachvátil gotickou katedrálu. "Je to strašné dívat se na masivní požár katedrály Notre-Dame v Paříži. Možná by se daly k uhašení použít létající vodní cisterny. Je třeba jednat rychle," napsal na twitteru šéf Bílého domu. Později označil katedrálu za "součást naší kultury, součást našeho života" a vyjádřil obavu, že vyhoří do základů.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB