Sázkař zapomněl ověřit tiket, o milionovou výhru ale nepřišel

Devět dnů před vypršením šedesátidenní lhůty, kterou mají výherci na to, aby svůj tiket nahlásili, sáhla loterijní společnost k netradičnímu kroku: zveřejnila město a název trafiky, kde byl výherní tiket podán. Muži, jehož jméno deník uvedl pouze jako Antoine, o článku pověděla kamarádka.

"Nejdřív jsem si jen pomyslel, to je to prodejní místo, kam chodím," uvedl výherce. Ještě ten den si ale v přihrádce na rukavice v autě všiml tiketu a zjistil, že pochází ze dne, o němž mluvila jeho kamarádka." "Říkal jsem si, snad abych to raději ověřil, ale v tu chvíli mne nic jiného nenapadlo."

Své výhře, kterou už má na účtu, nechtěl uvěřit. Zatím o ní podle něj nikdo jiný neví, a to ani nejbližší rodina.