V katedrále Notre-Dame stále hoří. Co bylo příčinou ničivého požáru?

Nuňez po více než dvanácti hodinách práce hasičů prohlásil, že "oheň je pod kontrolou, není však zcela uhašen".

Inside #NotreDame. Only a small part of the vault collapsed. Interior seems relatively untouched. Alleluia! pic.twitter.com/uI47wQ6WaB — Axel Reinaud (@areinaud) 15. dubna 2019

Podle něj je nyní otázkou, do jaké míry byla narušena konstrukce stavby. To mají posoudit statici a architekti, kteří rozhodnou, zda hasiči mohou vstoupit do katedrály, aby v hašení pokračovali přímo tam.

Pařížská prokuratura již v pondělí oznámila, že požár podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním.