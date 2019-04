Eurovolby 2019 překračují hranice, desítky politiků kandidují mimo svou zemi

Unijní pravidla umožňují občanům členských zemí ucházet se v evropských volbách o hlasy voličů v jakémkoli státě, pokud splní tamní podmínky pro kandidáty. Již v minulých volbách před pěti lety byli takto zvoleni čtyři europoslanci a dá se očekávat, že letos se tento počet rozšíří, píše Politico.

Některé strany lákají politiky ze zahraničí ve snaze o celoevropský dosah, jiné sázejí na to, že jim známé tváře pomohou získat přízeň voličů. Mezi zastánce mezinárodního přístupu při sestavování kandidátek patří například francouzský prezident Emmanuel Macron, který loni neúspěšně navrhl, aby voliči vedle politiků z vlastní země mohli vybírat europoslance i ze společných celoevropských seznamů.

