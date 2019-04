Obnova katedrály Notre-Dame? Rodina Arnaultových věnuje 200 milionů eur

Majitel LVMH Bernard Arnault patří podle časopisu Forbes mezi pětici nejbohatších lidí světa. LVMH působí v mnoha sektorech prodeje luxusního zboží a vlastní na 70 značek, včetně módních Fendi, Givenchy a Louis Vuitton, šampaňské Dom Pérignon, šperky a hodinky Bvlgari a Hublot či řetězec parfumérií Sephora.

Finanční dary na opravu jednoho ze symbolů Paříže, který vážně poničil rozsáhlý požár, se začaly shromažďovat ještě v době, kdy oheň zuřil v plné síle. Newyorská nezisková organizace French Heritage Society, která se věnuje ochraně francouzských architektonických a kulturních pokladů, spustila v pondělí internetové stránky s cílem získat peníze na obnovu katedrály.

In November 1940, Coventry Cathedral burned. It was rebuilt to the glory of God and stands today a symbol of hope and resurrection.

May #NotreDame also rise again in the power of God.