Britští europoslanci budou jen nutné zlo? Tusk odmítá reptání některých politiků

Prezidenti a premiéři unijních zemí prodloužili britské členství v EU do 31. října s tím, že se zapojí do evropských voleb. Pokud by však dokázali britští poslanci schválit výstupní dohodu dříve, může země opustit unii před domluveným krajním termínem či dokonce ještě před volbami.

Někteří evropští politici podle Tuska nahlížejí na účast Británie v eurovolbách jako na nutné zlo a obávají se, že Britové budou v čase zbývajícím do brexitu vyvolávat obstrukce. Podle šéfa unijních summitů nejsou tyto obavy na místě a k Británii je potřeba přistupovat jako k plnohodnotnému členovi unie.

LIVE NOW - follow my report to the European Parliament on the special European Council meeting of 10 April 2019 #Brexit #EUCO https://t.co/nKzIi7Dx1R