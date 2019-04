Algoritmus selhal. YouTube označil požár Notre-Dame za podvrh a spojil jej s útoky 11. září

Loni v březnu oznámila výkonná ředitelka YouTube Susan Wojcicki, že platforma pro sdílení videí bude upozorňovat na dezinformace ve videích s konspiračními teoriemi pomocí informačních panelů, v nichž budou zmíněna fakta z ověřených zdrojů a internetových encyklopedií. Za tímto účelem vyvinula algoritmus, který během včerejšího požáru katedrály Notre-Dame selhal.

Google is appending an Encyclopedia Britannica link to "9/11" to every live YouTube video of Notre Dame...for some reason pic.twitter.com/rloZBnlP3G