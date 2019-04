Londýn má za sebou bouřlivou noc, policie zadržela 113 demonstrantů

Několik tisíc aktivistů v pondělí zablokovalo most Waterloo Bridge a křižovatku Oxford Circus, manifestace se konaly také u budov britského parlamentu a u mramorového oblouku u severovýchodní části Hyde Parku. Za protesty stojí organizace Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí), která chce v blokádách pokračovat nejméně týden a donutit tak vládu k činům.

V pondělí s příchodem soumraku se policie rozhodla vyklidit most Waterloo Bridge, aby ho mohla znovu otevřít pro dopravu, kterou demonstrace vážně narušila. Demonstranti i přes policejní zákrok dnes oznámili, že nadále všechna čtyři místa kontrolují.

On day 2 of the #InternationalRebellion, our #WaterlooBridge @ExtinctionR protestors are in high spirits fighting for the future of our planet! pic.twitter.com/ozaqEdUAKB