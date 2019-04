"Tragédie pro lidstvo." Svět truchlí kvůli požáru Notre-Dame, nabízí Francii pomoc

Hlava katolické církve vyjádřila "šok a lítost" nad zprávami o požáru chrámu, který je podle papeže "symbolem křesťanství ve Francii a v celém světě", uvedl v oficiálním vyjádření vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti.

Ruský prezident Putin označil požár za tragédii, která způsobila bolest v srdcích všech Rusů. Šéf Bílého domu Trump prohlásil, že katedrála je "jedním z největších světových pokladů". Podle libanonského premiéra Saada Harírího je požár "tragédií pro lidstvo".

Mluvčí japonské vlády uvedl, že zkáza katedrály je ztrátou pro celý svět a jihokorejský prezident Mun Če-in vyzval, aby se země spojily a pomohly pařížské památce opět vstát z popela. "Naši lásku k lidstvu můžeme zralým způsobem dokázat při rekonstrukci," zdůraznil Mun.

Message from Pres.Moon(@moonriver365)on Fire at Notre Dame: The Notre Dame Cathedral is one of the world's great historical treasures. This is a loss for all of us. We all feel devastated, but the people of France must be in more despair than anyone else. We'll comfort each other