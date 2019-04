Berlínské letiště zablokoval vládní letoun. Posádka jen tak tak zabránila tragédii

Posádka vládního letounu kanadské výroby Bombardier Global 5000 krátce po startu zaznamenala blíže neupřesněné provozní problémy, proto se rozhodla přistát na Schönefeldu. Letoun se z Berlína vracel do Kolína nad Rýnem, kde má základnu.

zdroj: YouTube

"Stroj se dostal oběma křídly do kontaktu se zemí. Kontrolované přistání pak již nebylo možné," uvedl mluvčí letectva. Posádka podstoupila lékařské vyšetření na vojenské klinice. Zda při přistání utrpěla zranění, není podle DPA jasné.

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová řekla, že posádce se podařilo odvrátit neštěstí. "S letadlem za nejtěžších okolností (posádka) přistála na zemi," prohlásila ministryně.

Mimořádná situace si vyžádala uzavření letištní plochy, neboť po odtažení stroje museli technici prověřit, zda není ranvej poškozená. V poledne letiště ohlásilo, že provoz obnovilo, zároveň ale cestující varovalo, že návrat k normálnímu provozu mohou doprovázet zpoždění.

DPA upřesnila, že vládní letku tvoří 14 poměrně starých strojů, které slouží k dopravě vládních a dalších ústavních činitelů. Letadla se ale dlouhodobě potýkají se sérií poruch. Například začátkem dubna stroji, kterým přiletěl ministr zahraničí Heiko Maas do New Yorku, praskla pneumatika. Kvůli technickým potížím vládní letky nestihla německá kancléřka Angela Merkelová loni v listopadu začátek summitu skupiny G20, nejmocnější žena planety tehdy musela do Buenos Aires cestovat běžnou linkou.