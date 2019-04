Bože, proč?! První slova rektora katedrály Notre-Dame

Navzdory násilnému požáru, který vypukl v pařížské katedrále Notre-Dame včera vpodvečer, některá chrámová díla byla nedotčena plameny. „Zachránili jsme trnovou korunu, tuniku svatého Louis, nějaké kalichy, poklad zůstal nedotčen ... pokoušeli se zachránit nějaké obrazy, ale velké obrazy bylo nemožné vyzvednout," vysvětlil v reakci na otázky novinářů Monsignor Patrick Chauvet, rektor katedrály.

Trnová koruna je podle katolické víry věnec z trní, kterou vsadili římští vojáci na Ježíšovu hlavu, aby si z něj, krátce před jeho ukřižováním, udělali legraci. Trnová koruna spolu s rákosem, jenž měl symbolizovat žezlo, stejně jako s purpurovým pláštěm, byla „bolestnou parodií“ na titul židovského krále. Toto označení bylo také oficiálním obviněním, na základě něhož byl Ježíš římským prefektem Pilátem Pontským odsouzen.

Ptám se dobrého Boha v hlubokém smutku: Proč?

Rektor Chauvet se vyslovil o svém vztahu ke katedrále, jejímž duchovním správcem je poslední tři roky, slovy: „Když máte památku, kterou milujete, s níž žijete, již oslavujete, a která znamená tolik pro naši historii, je to naše historie, ptám se dobrého Boha v hlubokém smutku: Proč?“

Rektor katedrály navzdory smutku a bolesti ujišťuje, že „si musíme udržet naději, říci si, že každý se zapojí (do rekonstrukce), že stát ji zachrání, že město ji zachrání, že církev ji zachrání ...“ „Nemůžeme opustit tuto starou dámu, která má 855 let," vysvětlil s pohnutím v hlase před novináři.

V podobném duchu se vyslovil i pro vysílání francouzské katolické televize KTO. „Je to něco děsného, je to katastrofa pro církev, pro naši diocézi… pro Paříž, Francii, pro celou Francii, neboť se jedná o historii celé Francie. Konstrukce, která pocházela z 13. století, zmizela… snažili jsme se zachránit několik uměleckých děl…, ale většina je ztracena. Je to děsivý smutek. Není k tomu možné říci více. (…) Nečekal jsem, že svaté pondělí bude tak strašlivé pro katedrálu Notre-Dame.“

Na rekonstrukci francouzské katedrály Notre-Dame bude podle rektora Chauveta potřeba „několik