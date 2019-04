Vlna 800 tisíc uprchlíků z Libye? Itálie trne hrůzou: Evropa musí zasáhnout

Aktualizováno 13:55 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Italská vláda vyzvala Evropskou unii k pomoci s případnou migrační vlnou vyvolanou nynějším násilím v Libyi. Migranty by v takovém případě chtěla přerozdělovat do přístavů mimo Itálii. S odvoláním na prohlášení ministra dopravy Danila Toninelliho o tom dnes informovala agentura ANSA. V pondělí varoval předseda mezinárodně uznávané libyjské vlády Fáiz Sarrádž, že v případě další eskalace bojů by mohlo z této severoafrické země zamířit do Evropy přes Itálii až 800.000 uprchlíků.